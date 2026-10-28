La alternativa al Toyota RAV4 que muchos valoran por su personalidad es también un SUV pensado para durar

Coches y Motos 28 OCT 2026 - 13:07h.

El SUV japonés domina el mercado, pero hay opciones incluso más interesantes

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota RAV4 es uno de los SUV híbridos más conocidos del mercado y ha construido una reputación favorable gracias a su eficiencia y fiabilidad. Sin embargo, existe otro fabricante japonés que lleva décadas desarrollando vehículos familiares con una filosofía muy particular. Subaru ofrece con el Forester una alternativa que concede especial importancia a la tracción total, la visibilidad y la capacidad para circular por diferentes tipos de superficies.

El Forester no pretende ser el SUV más deportivo ni el que dispone de un interior más espectacular. Su atractivo está en una carrocería funcional, una mecánica de planteamiento conocido y una serie de soluciones que buscan facilitar su utilización durante muchos años.

Una carrocería robusta y especialmente práctica

El Subaru Forester mide aproximadamente 4,67 metros de longitud, una cifra que lo sitúa en una categoría semejante a la del Toyota RAV4. Su diseño utiliza formas relativamente cuadradas, con un capó horizontal, pasos de rueda marcados y una línea de techo elevada. El frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones y unos faros de formas estilizadas, mientras la trasera mantiene un portón vertical que facilita el acceso al maletero.

La superficie acristalada es generosa y permite disfrutar de una visibilidad especialmente buena desde el puesto de conducción. Esta característica resulta importante en ciudad, pero también durante las maniobras en caminos o carreteras estrechas.

El interior mantiene una distribución funcional, con mandos accesibles y materiales preparados para soportar un uso cotidiano intenso. La segunda fila ofrece espacio suficiente para adultos y el maletero dispone de una capacidad adecuada para viajes familiares, aunque su volumen depende de la versión y del método de medición utilizado.

Tracción total permanente como seña de identidad

Uno de los elementos que más distingue al Forester es su sistema de tracción total Symmetrical AWD. A diferencia de muchos SUV que utilizan principalmente el eje delantero, Subaru ha desarrollado una arquitectura pensada para repartir la fuerza entre las cuatro ruedas. El Forester también dispone de una altura libre al suelo generosa y del sistema X-Mode, que ayuda a mejorar la motricidad sobre superficies de baja adherencia.

Estas características resultan interesantes para quienes circulan habitualmente por carreteras de montaña, pistas o zonas donde las condiciones meteorológicas pueden complicarse. El modelo utiliza una mecánica híbrida e-Boxer, que combina un motor de gasolina bóxer de 2,0 litros con asistencia eléctrica. Su funcionamiento está orientado a ofrecer suavidad y una respuesta progresiva, aunque no destaca por unas prestaciones especialmente deportivas.

El Toyota RAV4 dispone de sistemas híbridos más potentes y eficientes en determinadas configuraciones, por lo que mantiene ventajas para quienes priorizan el consumo.

Una filosofía de durabilidad y sencillez

Subaru ha construido buena parte de su reputación alrededor de la robustez mecánica y la capacidad de sus vehículos para afrontar condiciones exigentes. El Forester representa especialmente bien esa filosofía, con una carrocería práctica y soluciones técnicas desarrolladas durante numerosas generaciones.

Eso no significa que esté libre de averías ni que necesariamente sea más fiable que el Toyota RAV4. La durabilidad real depende del mantenimiento, del tipo de utilización y de las características de cada motorización. Sin embargo, la experiencia de Subaru en sistemas de tracción total y motores bóxer constituye uno de sus principales argumentos.

El Forester también incorpora el conjunto de asistentes de seguridad EyeSight, con funciones destinadas a prevenir accidentes y reducir la gravedad de determinadas situaciones. Su planteamiento es diferente al del Toyota. El RAV4 destaca por su eficiencia híbrida y una oferta comercial muy consolidada. El Subaru responde con una mayor orientación hacia los caminos, una visibilidad excelente y una personalidad técnica reconocible.

Para quienes buscan un SUV familiar que pueda afrontar desplazamientos cotidianos y escapadas por carreteras complicadas, el Forester continúa siendo una alternativa especialmente interesante.