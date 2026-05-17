Este SUV de Volvo está ganando protagonismo por su diseño minimalista y su interior futurista

Coches y Motos 17 MAY 2026 - 11:16h.

Un todocamino premium a precio de generalista perfecto para urbanitas

El Volvo EX60 es un SUV con precio chino

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El Volvo EX30 se está convirtiendo en uno de los eléctricos premium más comentados del momento. Volvo ha apostado por una receta muy distinta a la de muchos rivales. Aquí no hay exceso de líneas ni elementos decorativos. Todo gira alrededor de un diseño minimalista, limpio y muy escandinavo, con una imagen moderna que está conquistando a muchos conductores.

Su tamaño también juega un papel importante. Con 4,23 metros de largo, el EX30 se mueve perfectamente en ciudad, pero mantiene una presencia muy sólida. Además, la distancia entre ejes de 2,65 metros ayuda a ofrecer un interior muy aprovechable. El maletero alcanza 904 litros con los asientos abatidos, una cifra bastante interesante para un SUV compacto eléctrico.

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El SUV premium que eligen los urbanitas

Uno de los puntos más llamativos está dentro. El habitáculo transmite sensación de coche futurista desde el primer momento. Volvo ha reducido casi todos los botones físicos y concentra gran parte de las funciones en una gran pantalla central de 12,3 pulgadas. El ambiente resulta muy tecnológico, pero también muy limpio y elegante. Algo que encaja perfectamente con la filosofía de la marca sueca.

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Volvo lo anuncia actualmente desde 27.950 euros, el precio más bajo desde que llegó al mercado español. Además, la marca ofrece una financiación de 23.000 euros a 36 meses e incluye la instalación del Wallbox doméstico, algo especialmente interesante para quienes dan el salto al coche eléctrico por primera vez.

Hasta 428 CV de potencia y 450 km de autonomía

La versión de acceso, la que está en oferta, ya ofrece unas prestaciones muy serias. Utiliza un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm de par máximo. Va asociado a una batería de 49 kWh útiles. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,7 segundos y alcanza 180 km/h. Además homologa hasta 335 kilómetros de autonomía, suficiente para muchos conductores.

Por encima aparece una variante todavía más potente. En este caso el EX30 desarrolla 428 CV y ofrece alrededor de 450 kilómetros de autonomía. Una cifra muy competitiva para un SUV compacto de enfoque premium. Además, sus prestaciones son propias de modelos mucho más caros, convirtiéndolo en uno de los eléctricos más rápidos de su categoría.

Desde el acabado Essential, el equipamiento ya resulta muy completo. Incluye llantas de 18 pulgadas, iluminación LED completa, sensor de lluvia y control automático de luces largas. También incorpora Google Maps y Google Play integrados durante cuatro años sin coste adicional. Todo ello acompañado de un comportamiento muy ágil y un diseño que está ayudando a Volvo a ganar muchísimo protagonismo dentro del mercado eléctrico.